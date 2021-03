Una guía de cómo sobrevivir a un 'apocalipsis zombi', recobra popularidad ante la pandemia

Concebida nada menos que por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, hace una década, una curiosa guía que da pistas para la sobrevivencia durante un 'apocalipsis zombie' está recobrando popularidad en las redes, ahora bajo el impulso de las circunstancias impuestas por la pandemia del coronavirus.

El manual fue redactado por la agencia norteamericana para enseñar a actuar en situaciones de emergencia, así como atraer más atención hacia su propia actividad, y se valió para ello de una de las profecías del astrólogo francés Michel de Nôtre-Dame, más conocido como Nostradamus, quien en su famoso libro 'Les Prophéties' vaticinó la aparición de personas "medio muertas" y "el fin del mundo" en 2021.

"¿Se pregunta usted por qué los zombis, el apocalipsis zombi y la preparación ante los zombis, sean vivos o muertos, en un sitio web de los CDC? Resulta que lo que empezó como una campaña irónica para captar nuevos públicos con mensajes de preparativos de supervivencia ha demostrado ser una plataforma muy eficaz", reza un mensaje actualizado el pasado 23 de febrero en la página web del CDC.

Mientras, los internautas comparten con ironía en Twitter cómo se preparan para la 'World War Z' (Guerra Mundial de Zombis), haciendo referencias a las recomendaciones lanzadas por el CDC.

¿Cómo prepararse para un posible apocalipsis zombi? (mejor saber que no)

El ente de salud pública destaca que sus directrices pueden ser muy útiles no sólo para enfrentarse a un mundo repleto de zombis, sino a todo tipo de desastres naturales (terremotos, inundaciones y otros).

Así, la agencia recomienda disponer de un kit de emergencia, que comprende agua, alimentos y otros bienes, para poder sobrevivir durante los primeros días de un cataclismo o hasta encontrar un campo de refugiados sin zombis.

La lista de los elementos indispensables incluye:

Agua (1 galón diario por persona)

Alimentos (no perecederos y que coma con regularidad)

Medicamentos (con receta y sin receta)

Herramientas y suministros (cuchillo, cinta adhesiva, radio a batería, etc.)

Saneamiento e higiene (lejía doméstica, jabón, toallas, etc.)

Ropa y ropa de cama (una muda de ropa para cada miembro de la familia y mantas)

Documentos importantes (copias de su licencia de conducir, pasaporte y certificado de nacimiento, por nombrar algunos)

Suministros de primeros auxilios ( si un zombi lo muerde, no valen de nada)

Elaborar un plan de emergencia

Una vez que se cuente con el kit, hace falta concebir un plan de emergencia que contemple sus acciones paso a paso. Primero, es necesario identificar el tipo de emergencia afrontada. Luego, el plan debe incluir un lugar de reencuentro, en el caso de que los zombis invadan su hogar.

Asimismo, hay que hacer una lista de contactos útiles (policía, equipos de rescate contra los zombis), así como asegurarse de que su familia podrá estar al tanto en cuanto a su bienestar personal. Finalmente, se necesita trazar una ruta de evacuación planificada, para escapar rápidamente de la zona afectada por los zombis

Recuerden que las mismas pautas pueden ser de utilidad si resultan atrapados por un desastre natural.