Un estudio dio 7 mil dólares canadienses a personas sin techo

Alrededor de 235.000 canadienses se quedan sin hogar cada año. ¿Qué pasaría si el gobierno les diera cierta suma de dinero sin exigirles nada a cambio?

Eso es lo que trató de averiguar en 2018 el estudio New Leaf Project realizado por la organización benéfica Foundations for Social Change en asociación con la Universidad de Columbia Británica.

El estudio identificó a 50 personas que se habían quedado sin hogar en Vancouver durante los últimos dos años y les dio 7500 dólares canadienses a cada uno (el equivalente a 5600 dólares de Estados Unidos). Entonces se les dijo que hicieran lo que quisieran con el efectivo.

“Fui con uno de los representantes del programa a un banco y abrimos una cuenta bancaria para mí”, dijo Ray, uno de los beneficiarios. “Incluso después de que depositara el dinero allí, tardé una semana en asimilarlo”.

La organización realizó después un seguimiento de los indigentes, preguntándoles periódicamente cómo gastaban el dinero y en qué situación estaban sus vidas. Puesto que participaban en un ensayo controlado, sus resultados se compararon con los de un grupo de control: 65 personas sin hogar que no habían recibido dinero en efectivo, indica Gizmodo.

Las personas que recibieron los 7500 dólares acabaron mudándose a una vivienda y ahorrando suficiente dinero para mantener una seguridad financiera más rápido que los que no. Contrariamente a los estereotipos y prejucios, el gasto en drogas, tabaco y alcohol se redujo un 39% de media. El gasto en comida, ropa y alquiler aumentó, según informaron los propios beneficiarios.

Además de conseguir una vivienda, Ray usó el efectivo para pagarse los cursos que necesitaba para poder trabajar atendiendo a personas con adicciones. Tanto los receptores del dinero como las personas del grupo de control tuvieron acceso a talleres y coaching enfocados en desarrollar planes y habilidades para su vida.

“La investigación muestra que si le das a la gente una suma considerable de efectivo por adelantado, se desencadena un pensamiento a largo plazo, en lugar de simplemente mantener a la gente en modo de supervivencia”, explicó a Vox Claire Williams, la directora de Foundations for Social Change. “No puedes pensar en registrarte en un curso para avanzar en tu vida cuando no tienes suficiente dinero para poner comida en la mesa”.

New Leaf Project surgió para defender la idea de la renta básica universal. El estudio trata de desmitificar que las personas pobres sean malas en la toma de decisiones y en el autocontrol. Lo normal es que no sean intrínsecamente culpables de su situación y no gasten su dinero en sustencias adictivas, al menos cuando llevan menos de dos años viviendo en la calle.