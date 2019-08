Tripulante de crucero dice 'adiós' con una mano gigante mientras dos pasajeros llegan tarde al embarque

En las redes sociales se ha difundido un video en el que parece que un tripulante del crucero Freedom of the Seas se burla de dos viajeros que no pudieron embarcar porque llegaron tarde y se quedaron en el muelle de la caribeña isla de San Martín.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

La grabación muestra cómo un miembro del personal de esa nave agita un gran cartel en forma de mano con la palabra 'bye' —'adiós', en inglés— mientras un hombre y una mujer se lamentan de que no pudieron subir a bordo, indica RT.

Durante la escena también se escucha a algunas personas de otro barco que se burlan de la situación con silbidos y gritos: "¡Lo perdieron!".

El tripulante de un crucero dice 'adiós' con una mano gigante mientras dos pasajeros llegan tarde al embarque https://t.co/Kh6qY0KPwg pic.twitter.com/sGYHvgcC0h — RT en Español (@ActualidadRT) August 8, 2019

Una portavoz de la empresa de cruceros Royal Caribbean explicó que el tripulante saludaba al personal de otro barco como "una muestra de camaradería náutica" y no tenía intención de burlarse de la pareja que se encontraba en el muelle, informa The Sun.

Asimismo, esa vocera expresó que "los horarios de salida se anuncian habitualmente a bordo" y "se publican en boletines y en pasillos para mantener informados a los huéspedes en todos los puertos de escala" y lamentó "las molestias" que experimentaron esos huéspedes.