Trata de agacharse para no salir en la reunión Zoom de su hija, no tuvo éxito

Una consultora informática originaria de Liverpool, Reino Unido, debido a la pandemia realiza múltiples reuniones periódicas en Zoom, por lo que decidió aprovecharse de su situación para jugarle una broma a su madre, haciéndole creer que estaba en una videollamada.

La joven de nombre Victoria Williams, le dijo a su madre que tenía una reunión de Zoom, aunque en realidad sólo quería ver cómo actuaría si fuera cierto. El divertido video se ha hecho viral, la madre de nombre Janet, entra por la puerta e inmediatamente, intenta agacharse y arrastrarse por la cocina para evitar salir en el ángulo de la cámara de su hija.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Sin embargo, no tuvo mucho éxito y en lugar de ello, la mamá deja un gracioso momento para los internautas y uno muy bochornoso para ella. Victoria no pudo dejar de reírse al ver a su madre tratando de pasar desapercibida por el fondo y fracasando en el intento. "Pobre mamá. Creo que mi hija me jugó esta broma" y "No es tu mamá, es el jorobado de Notre Dame" son un par de comentarios que se pueden leer en el video, publica Caters.