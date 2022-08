Tras recibir como regalo boletos para el Mundial en Qatar, hombre rompe en llanto por la emoción

Día con día falta menos para que dé inicio el Mundial de Qatar 2022 y no solo crece la expectativa, sino también aumenta la demanda para conseguir boletos para viajar a dicho país.

Ante esta situación, un hombre recibió como regalo por el Día del Padre un boleto con destino a Qatar y así poder alentar a su selección frente al combinado argentino de Lionel Messi y su reacción fue emotiva y se subió a TikTok.

Los boletos para viajar a Qatar no son nada baratos y mucho menos ahora con tan poco tiempo con el mundial muy cerca. Juan José Huerta es consciente de ello y se encontraba resignado a terminar viendo a su selección por televisión.

En conjunto de sus hijos y su esposa decidieron prepararle una sorpresa, algo que su papá no se imaginaría que le regalaron, que era el viaje con todo incluido para que viajara a presenciar el mundial en Qatar.

A lo que se puede observar en el video, el hombre aparece leyendo una carta y segundos después el que parece ser su hijo le pasa un sobre con la sorpresa. El hombre pensaba que se podía tratar de alguna tarjeta o dinero en efectivo, pero se llevó una gran sorpresa al ver lo que realmente había dentro.

Al momento de abrir el sobre fue ahí cuando Juan José se percató que no era una simple hoja lo que estaba dentro de ese sobre. Sino que se trataba de un boleto para viajar a Qatar y aparte una entrada para el choque entre México vs. Argentina a disputarse el próximo 26 de noviembre. El hombre no pudo evitar derramar algunas lágrimas tras el lindo gesto que tuvo su familia.

