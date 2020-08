Tras dos años niño expulsa de su cuerpo una pieza de lego

Sameer Anwar es un niño de siete años que disfruta de jugar con sus juguetes, pero en especial le encantan las construcciones y los materiales de Lego, sin embargo hace algunos años se encontraba jugando con sus Lego, pero en ello de repente se metió una pieza a la nariz y la aspiró.

Después de que sus padres se dieron cuenta de la pérdida de la pieza, revisaron al niño y posteriormente lo llevaron con los médicos, quiénes lo revisaron, pero descubrieron que no había mucho qué hacer, ya que la pieza había desaparecido entre su organismo y como a Sameer no le dolía su nariz, entonces no había nada qué hacer y por ello decidieron omitir este tema.

Pero después de 2 años el menor se encontraba oliendo un pastel que había preparado su mamá, cuando de repente realizó un movimiento que le provocó dolor en su nariz, por lo que su mamá reacciono y después de una serie de movimientos, pudieron explorar al niño y retirar la pieza de Lego que había desaparecido hace un par de años, publica Debate.