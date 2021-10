Trabajador de aeropuerto muestra como acomoda el equipaje

Los viajeros presentan frecuentemente quejas contra las aerolíneas por la forma en la que el personal trata al equipaje. Sin embargo, pocos tienen idea de cómo es el proceso de carga de las aeronaves o lo complicado que puede llegar a ser acomodar una gran cantidad de maletas dentro de un espacio tan reducido.

En este sentido, un trabajador del aeropuerto de Vancouver, en Canadá, decidió mostrar a través de una serie de videos compartidos en TikTok las dificultades que los empleados enfrentan a la hora de apilar y sacar los equipajes en el área de carga de los aviones.

En los distintos clips publicados por un usuario identificado como Deej, se puede apreciar lo reducido del espacio destinado para los equipajes y la forma en la que las maletas deben ser acomodadas de acuerdo a su tamaño, forma y, en algunas ocasiones, peso, como si se tratara de un "juego de tetris".

Las imágenes, que ya se han vuelto virales, han sorprendido a varios internautas que no estaban al tanto de la laboriosa tarea que desempeñan los acomodadores. "Oh, Dios mío, eso es un trabajo intenso", escribió un usuario. "Parece realmente un trabajo extenuante, no pensé que fuera tan difícil", se lee en otro comentario.