Tortumuertas: crean original pan de muerto

Ximena Sosa, una ingeniera biomédica residente de la Ciudad de México, creó por afición durante esta pandemia las Tortumuertas, una creación hecha con pan de muerto y forma de tortuga que nació como una terapia ocupacional durante la pandemia y se convirtió en un éxito viral en las redes sociales.

“Tenía la duda de hacer las Tortumuertas, quise hacerlas desde que aprendí a hacer el pan de muerto, pero yo dije se van a ver super tiernas, con su cabecita y todo, pero es una tradición que es como muy querida en México, es una de las tradiciones más emblemáticas del país y obviamente el pan de muerto tiene su significado, los huesitos, el cráneo, las lágrimas tienen su significado, el olor a azahar tiene su significado”, señaló la creadora de este pan en entrevista para 24 HORAS.

“Yo sí creí que la gente se iba a ofender por tocar el pan de muerto, pero un amigo me dijo ya hay pan de muerto con tocino, no se van a ofender por que tengan forma de tortuga”, dijo.

Este proyecto nació cuando Ximena, quien se dedica a programar software, decidió hacer pan para su familia en la pandemia.

“Lo empecé a hacer por la noche porque durante el día tenía en el trabajo liberaciones, y amasar por la noche me desestresaba, y mi papá me dijo que no se podía comer todo el pan que yo estaba haciendo, y un amigo me dijo que por que no lo vendía. Yo pensaba que no se iba a vender por la pandemia, pero me dio la idea de venderlo a domicilio”, relató.

Así nació Entre Migas, que más que un propósito comercial, tiene el fin de alegrar a sus compradores.

Este emprendimiento que Ximena realiza en sus tiempos libres, tiene varios productos pensados en ayudar a los demás, como por ejemplo, las Tortus con causa, que son rosas para visibilizar el cáncer de mama.