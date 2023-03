Tortuga de 90 años se convierte en padre de tres

La tortuga radiada es el animal más antiguo del zoológico de Houston. Ha estado con su pareja, la Sra. Pickles, desde que ella llegó en 1996. La madre y las crías están bien.

El animal más viejo del zoológico de Houston, una tortuga radiada nacida hace casi un siglo, finalmente es padre.

El zoológico anunció la semana pasada que Mr. Pickles y Mrs. Pickles recibieron a tres crías de tortuga: Dill, Gherkin y Jalapeño.

Fue toda una hazaña , cometnaron los funcionarios del zoológico, no solo porque el Sr. Pickles tiene 90 años, sino también porque la especie en peligro de extinción rara vez produce descendencia.

El Sr. Pickles ha sido residente del zoológico durante 36 años y se asoció con la Sra. Pickles, ahora de 53 años, desde su llegada en 1996. Si bien las tortugas radiadas pueden vivir hasta 150 años, no se sabe bien cuánto tiempo pueden reproducirse, dijo. Jessica Reyes, vocera del zoológico.

Los nacimientos eran todavía más improbables porque las crías al parecer no habrían sobrevivido si un cuidador del zoológico no hubiera notado que la Sra. Pickles estaba poniendo sus huevos, dijo el zoológico. El suelo en Houston no es propicio para mantener los huevos que las tortugas nativas de Madagascar ponen a la temperatura y humedad adecuadas, por lo que los cuidadores los trasladaron a la Casa de reptiles y anfibios.

Los huevos fueron monitoreados de cerca durante más de cinco meses mientras los cuidadores del zoológico los enfriaban a unos 50 grados para imitar lo que sucedería en la naturaleza, antes de devolverlos a temperatura ambiente y finalmente colocarlos en una incubadora, indica The New York Times.

Foto: Houston Zoo.

El nuevo trío permanecerá detrás de escena en la vivienda de reptiles y anfibios, hasta que sean lo suficientemente grandes como para unirse a sus padres, dijo el zoológico.

Jon Rold, supervisor de herpetología y entomología en el Zoológico de Houston, comentó que fue cuestión de suerte que el Sr. y la Sra. Pickles se reprodujeran con éxito y que los huevos se encontraran a tiempo.

“Si no ves a la hembra cavando un hoyo y poniendo los huevos, es muy fácil pasarla por alto”, dijo Rold. "Y si se pasa por alto y los huevos no se colocan en el ambiente adecuado lo suficientemente pronto, simplemente no se desarrollarán".

Pickles nació en la década de 1930 y finalmente llegó a Houston en 1980, después de que lo recogieran y viajara por toda Europa en la década de 1950, dijo Rold.

Se desconoce cuántas tortugas radiadas quedan en la naturaleza, según el Zoológico Nacional y el Instituto de Biología de la Conservación del Smithsonian, pero su número está disminuyendo y la especie podría llegar a su fin.

Pese a que las tortugas radiadas son una especie en peligro de extinción y de que hay un tratado internacional que las protege, los animales siguen teniendo demanda en el mercado negro por su distintivo patrón de estrella amarilla en sus caparazones. En Madagascar, a veces se dan como regalos de boda, y en China, algunas personas pagan para comerlas, agregó el Smithsonian.

En 2018, las autoridades locales encontraron cerca de 10 mil tortugas dentro de una casa de Madagascar porque creían que los animales iban a ser sacados de contrabando del país, según National Geographic.