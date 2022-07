Tiktoker vende bolsa de empaque de Prada en 6 mil pesos; "es de excelente calidad"

MÉXICO.- Un joven publicó un video en su cuenta de TikTok, dando un “consejo para ahorrar” al comprar productos de la marca de lujo Prada.

Emiliano Coronado, como se identifica en su cuenta, mostró una bolsa que le regalaron al comprar en la boutique de Cancún. Dijo que primero adquirió una gorra que le costó 16 mil pesos y después un gorrito.

La primera bolsa que le entregaron con la gorra se la regaló a su mamá, pero decidió vender la segunda que obtuvo con el gorrito.

A mí estas bolsas me las han dado en la boutique de Cancún, esta bolsa se da mucho en la reventa de marcas Preloved y las he visto en venta entre los 3 mil y 5 mil pesos. En Estados Unidos he visto que se venden en hasta 800 dólares. Esta bolsa me la dieron cuando compré una gorra y la bolsa se la regalé a mi mamá y hace una semana cuando compré un gorrito me dieron otra bolsa, la cual ya no tengo porque la vendí”.