Tiktoker asegura haber hablado con aliens y revela el "plan" que tienen con la humanidad y la Tierra: "Son depredadores y tienen pactos de abducción"

Una joven TikToker ha causado revuelo en la red social luego de afirmar que ella habló con dos aliens y que estos seres le revelaron el "plan" que tienen para la humanidad y la Tierra.

Inicialmente, la joven hace referencia al proyecto "Blue Beam", el cual, según explica, es parte de un programa de implementación para la integración de los extraterrestres o alienígenas a la población en la Tierra.

Ella menciona que, como estos seres supuestamente tienen ya mucho tiempo en el planeta, lo que ahora las autoridades del mundo quieren hacer es afirmar que están entre nosotros, pero que antes de revelar el gran "secreto", han estado adoctrinando a la humanidad con películas, libros, etc., en donde se ha dicho que hay razas alienígenas tanto buenas como malas.

Ante esto, la tiktoker identificada como @kryssk11, dice que ella recomienda no alarmarse demasiado durante los próximos meses, abarcando todo el año, pues se van a dar a conocer muchos avistaminetos ovnis, así como posiblemente muchas más personas serán testigos de estos fenómenos, ya que, según afirma, ahora tienen "permiso de salir a pasear".

No es que ahorita haya más... es que ya tienen permiso como de salir a pasear".

Contrato entre alienígenas y potencias mundiales

Según teoriza la chica, la razón por la que supuestamente los aliens ya tienen permiso de mostrarse es que ya es parte de la agenda que se conozca que existen y que lo que procede es comenzar a hacer un "contacto falso" poco a poco, y dice “falso” porque el contacto se hizo hace ya muchísimos años, explica.

Según lo que plantea el proyecto "Blue Beam", existe una especie de contrato entre los líderes del mundo, específicamente hablando del gobierno de Estados Unidos, y distintas razas alienígenas, donde se han firmado pactos de abducciones en las que se cede el permiso de abducir a cierta cantidad de personas por el simple hecho de que ellos son una raza superior, en su mayoría depredadores, según menciona, por lo que se ha tenido que llegar a acuerdos para que no "acaben con la humanidad".

En un punto de reflexión, la joven menciona que el ser humano ha creído durante mucho tiempo que se encuentra en la cima de la cadena alimenticia, pero que la realidad es que no lo está, al menos no en una que abarca todo el universo.

Digamos que hay seres superiores y sí se alimentan de nosotros...".

Ante esta "declaración", la usuaria dice que no hay razón para que las personas se encuentren nerviosas, pues ya existe un tratado que no permite que devoren a más de la cuenta. Así mismo, menciona algo referente a una guerra falsa, pero no profundiza en ello.

Para terminar, ella dice que los únicos que deberían sentirse nerviosos son aquellos gobiernos que no están enterados de tal contrato y que no saben nada del acuerdo.

