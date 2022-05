Tiktoker argentino vino a Hermosillo por su crush de Internet; duran poco, pero se enamora de México y se queda

HERMOSILLO, Sonora.- Eric Uriel, tiktoker argentino, vino a Hermosillo por su crush de Internet con la esperanza de que se convirtiera en el amor de su vida, pero una semana después todo terminó.

Sin embargo, Uriel vio en México algo que lo enamoró y decidió quedarse. Cuenta que desde joven le inquitaba salir de su natal Argentina para probar suerte en otro lugar y conocer otra cultura, pero no se decidía, hasta que una hermosillense lo hizo por fin emprender su aventura.

Fue en 2007, cuando Eric habló por primera vez con María, ambos tenían 17 años en ese entonces, y cuenta que se hablaban con amor, pero por estar lejos y no tener como visitarse, la conversación se apagó hasta que en 2020, ella le propuso que viniera luego de haber retomado sus pláticas.

Me escribió para saludarme en año nuevo... me dijo que viniera a probar suerte, que estaríamos juntos, lo pensé unos días y me decidí", recuerda Uriel.

Uriel decidió dejar Argentina por una hermosillense

De esta forma, Uriel renunció, ahorró lo que le dieron en el trabajo y vendió muchas de sus pertenencias para tener algo de dinero para llegar a Sonora y poder vivir algunos meses sin trabajo.

Por la pandemia de Covid y sus restricciones, le retrasaron su vuelo tres veces, incluso tuvo que pasar un día completo en Colombia debido a que su vuelo se atrasó, luego hizo escala en la CDMX y por fin llegó a Hermosillo.

Menciona que al llegar, notó a María, distante, se quedó una semana en casa de ella y su mamá, pero cree que ella no manejó el hecho de tenerlo físicamente.

Relata que a lo mucho salieron juntos al cine, por lo que preguntó qué sucedía, a lo que ella respondió que se acostumbró a estar sola y no depender de alguien, además de que le dijo “no eras la persona que había conocido en redes”.



Se enamora tiktoker argentino de México y se queda

Para entonces ya tenía su pasaje de vuelta, mas prefirió quedarse, ya que considera que había viajado muy lejos "para nada".

Se puso a buscar trabajo y consiguió uno dos semanas después de llegar a Hermosillo, en un local de pollos asados en la colonia Villas del Sur, actualmente sigue trabajando allí.

Al hablar con su jefe, le sugirió hacer videos, en principio pensó que la idea era rara, pero luego comenzó a subir videos a TikTok y luego a Instagram.

Dice que luego de conocer su historia muchos empatizaron y le invitaron a tomar cerveza o comer algo.

"Fue mucha gente, me sorprendió. Decían ‘pobre chico de venir tan lejos, lo dejaron tirado", dice Eric que por ese sentido de pertenencia y calidez fue por lo que Sonora lo conquistó.