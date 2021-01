TikToker le da masaje a su perrito con los pies y se hace viral

Los perritos se vuelven en muchas ocasiones un miembro más en la familia y suelen ser los consentidos y más cuidados, pero en la siguiente historia esta familia encontró la manera de consentir a su mascota.

El video fue publicado por johncbarnard en el que muestra la forma en que lograron mantener quieto y en paz al perrito quien suele hacer muchas travesuras en el hogar.

La grabación muestra como el canino se encuentra recargado en el sofá cuando los pies de su dueña empiezan acariciarlo, mientras que otros miembros de la familia comienzan unirse a este masaje, que logra relajar al animal.

El perrito recibió un masaje completo por su familia que siempre busca demostrar el cariño que tienen hacia su mascota, el video fue ambientado por la canción "Can't get enough of your love, babe" de Barry White.

Hasta ahora el video ha superado el millón de reproducciones y se ha vuelto uno de los videos más virales de la plataforma, además lo usuarios aplaudieron este gesto de amor hacia el perrito.



Con información de La República