TikTok y Ternure68: Joven gasta mil pesos en saludo de imitadora de Ternura68 y esto le dijo

CIUDAD DE MÉXICO.-El tiktoker Franco Santacruz dijo que gastó más de mil pesos solo por un saludo de la mujer Ternure68, que se ha vuelto muy popular en las redes sociales.

"Ha y una señora, o hay una imitadora... ya ves que está en TikTok una señora Ternura68... El punto es que esta señora, es una señora que pasa a los niños a cantar y eso es a lo que se dedica a hacer en sus lives de TikTok", dijo Santacruz en un video.

Sin emabargo, comentó que hay una imitadora de Teruna68 que se llama Ternure68 y "tiene todo un Ca$%##, tiene todo un des#$#" en TikTok.

"El día de ayer me sentí tan consumidor que gasté fácil mil pesos, te lo juro por Dios... gasté fácil, o sea... Nunca gasto mi denero a lo pen$%#, ¿sabes?, rara vez me doy un lujo, pero quería un saludo de esa señora", detalló en un video.

"Quería un saludo de esa imitadora de Ternura68, no de Ternura68, quería un saludo de Ternure68... Yo creo que ya lo han visto en algunos tiktoks que están jugando Subway Surfers y por ahí sale (y dice): "Qué pase chamaquite", "vamos a pasar a cantar", "Kimberly tu diosa". Así se hace un des#$".

Franco Santacruz dice que al verla que estaba transmitiendo en directo en TikTok "era su oportunidad de tener un saludo de ella".

"Dije, no ma#$#, mano, es mi oportunidad. No sé cómo se maneja TikTok que puedes donar pasteles, rosas, un perro... total... Doné primero como cuatro rebanadas de pastel, las cuales me costaron 200 pesos, eso fue lo que doné primero, a lo cual ella respondió: "Mariane bendiciones para ti y para tu familia" y yo de que ¡Pu$%# madre, me sentía soñado!", declaró.

Santacruz afirmó que tuvo que grabar la pantalla con el saludo de Ternure 68 y "se sintió feliz".

"Hasta se lo enseñé a mi mamá... mil 200 pesos me gasté en eso", señaló.

Ternura68: ¿Quién es la piscologa que desata furor en TikTok?

Ternura68, la mujer oficial, es una sicóloga que lleva por nombre Maribel López, y se ha vuelto viral en las redes sociales por su contenido.

En los lives invita a cantar a sus seguidores, sin embargo, también hay quienes la insultan y la greden.

La sicóloga suele tener una forma peculiar de contestar a sus "odiadores" y los deja callados, por lo que sus fans siguen y siguen aumentando.

La tiktoker también ha vuelto virales varios de los fondos que hoy usan los influencer en la aplicación, como es el de "bendiciones la pepo".

¿Cómo nació la frase bendiciones la pepo?

Un día en uno de sus lives, una usuaria identificada como La Pepo le mandó algunos saludos, y después de agradecerle entendió el contexto de sus palabras, ahí fue cuando la acusó de querer llamar la atención y explicó que no entendía cuál era la fijación de la usuaria para con ella.

"Nada más recuerda que lo que tú tienes en tu mente y en tú corazón lo haces por lo que vives y cómo te desenvuelves", le contenstó Ternura68.

Sin embargo, la sicóloga también ha sido acusada de homofóbica, por algunos comentarios que ha hecho hacia la comunidad LGBT. Pero ella ha aclarado en varias ocasiones que no tiene problemas con las preferencias sexuales de las demás personas.

La tiktoker se ha vuelto tan popular que actualmente cuanta con más de 1.5 millones de seguidores y tiene otras cuentas que sus fans le han creado.