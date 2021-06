TikTok: invitación de cumpleaños publicada acaba con 2 mil 500 personas en la fiesta

Si crees que mezclar bebidas alcohólicas es lo peor que puedes hacer en una fiesta de cumpleaños, te equivocas. Peor aún es mezclar las ganas que tiene la gente de salir de fiesta con una invitación de cumpleaños que acaba haciéndose furiosamente viral en TikTok. Así fue como la fiesta de cumpleaños de un tal Adrian acabó con más de 175 personas detenidas; entre ellas, decenas de menores.

Cualquiera que haya pasado un rato en TikTok sabe que el algoritmo puede otorgar su minuto de fama a la persona más insospechada. Es el caso de Adrian Lopez, un adolescente de California que invitó a sus seguidores de TikTok a su 17 cumpleaños, o lo que se suponía que iba a ser una quedada tranquila (“Adrian’s Kickback”) con sus amigos de la escuela en la playa de Huntington Beach, al sur de Los Ángeles. No es para nada inusual que los jóvenes de la costa de California celebren su cumpleaños con una fogata en la playa, pero el video de Adrian llegó a la pestaña “Para ti” de TikTok y atrajo más de 234 millones de reproducciones antes de que su creador decidiera borrarlo.

Lo que ocurrió el 22 de mayo no es comparable a ningún otro evento reciente surgido de un mensaje viral. Ni la quedada para invadir el Área 51, que convocó a unas cien personas, ni la pelea multitudinaria con churros de piscina de gente llamada Josh, que convocó a unas mil. Aproximadamente 2500 personas viajaron a Huntington Beach desde todas partes de Estados Unidos para asistir a la fiesta de Adrian, según Los Angeles Times. La ciudad se desbordó. Más de 175 personas fueron arrestadas, y los funcionarios y comerciantes de la ciudad aún están sumando los daños sin saber a quién facturárselos, indica Gizmodo.

Se mezclaron las ganas de muchos jóvenes de divertirse un poco tras más de un año de restricciones con el deseo intrínsecamente humano de formar parte de algo grande, en este caso un cumpleaños de un desconocido sobredimensionado por las redes sociales y la cultura de los memes. En Los Angeles Times:

Los asistentes a la fiesta lanzaron fuegos artificiales contra una multitud en medio de la Pacific Coast Highway, se subieron a los coches de la policía, treparon palmeras y postes de banderas y saltaron desde el muelle hacia una multitud de personas que estaba debajo para hacer crowd surfing. Se rompió una ventana de un CVS, se marcaron negocios con grafitis y el techo de la torre de salvavidas número 13 se derrumbó tras ser escalada.

“Era un ambiente de festival, pero no hubo nada que provocara el final y ese fue el problema”, dijo Neil Broom, de 53 años, quien vio cómo se desarrollaba la juerga mientras visitaba al personal del restaurante Duke’s en Huntington Beach. “Estaban literalmente jugando entre el tráfico de Pacific Coast Highway”.

Una portavoz de la policía de Huntington Beach dijo a Gizmodo que los asistentes invadieron el lugar de la fiesta, así como la torre de salvavidas que menciona Los Angeles Times, alrededor de las 18:30. A las 19:13, el techo de la torre se derrumbó bajo el peso de los adolescentes que bailaban sobre ella. Fue a continuación cuando la policía declaró la reunión ilegal e impuso un toque de queda de emergencia a partir de las 23:30. “Se intensificó muy rápidamente”, explicó la portavoz. “Fue algo asombroso de ver. Era una avalancha de gente entrando. El tamaño de la multitud creció exponencialmente”.

Los videos publicados en TikTok bajo el hashtag #adrianskickback (que acumula más de 345 millones de reproducciones) muestran a la gente gritando por las calles, tirando piedras, provocando a la policía y llamando a gritos a Adrian, que no estaba en Huntington Beach sino en Los Ángeles. El joven se había asociado con la tienda de ropa Cookies N’ Kicks para alquilar un local para su fiesta en una localización secreta. Inicialmente, planeaban vender las entradas a 40 dólares, pero la ubicación se filtró, lo que atrajo a una multitud de fans, así como a la policía, que canceló la fiesta antes de que empezara.

Más de 150 agentes de todo el condado de Orange acudieron a la playa para contener a las multitudes. Al menos 29 menores fueron detenidos. Ahora las autoridades temen que otro evento masivo, organizado de forma espontánea a través de las redes sociales, pueda repetirse.

El jefe de policía en funciones del condado dijo a Los Angeles Times que planea reunirse con representantes de las compañías de redes sociales, entre ellas TikTok, para identificar formas en las que las fuerzas del orden público puedan colaborar con ellas y “minimizar la posibilidad de que incidentes como este vuelvan a ocurrir en el futuro”.

“El gobierno no está estructurado para lidiar con una entidad amorfa de personas”, comentó Dan Kalmick, concejal de Huntington Beach. “Esto no es como un concierto en el que podemos hablar con un promotor y emitir un permiso. Cuando hay personas que no tienen una estructura de mando o control, ¿cómo gestiona eso una ciudad o un departamento de policía?”.