TikTok Viral: Papá elige ver el juego de Argentina y se niega a ir a entrega de diploma a su hija: "Te pago el psicólogo"

CIUDAD DE MÉXICO.- Las prioridades de este padre argentino acabaron "decepcionando" a su hija, que recibiría su diploma el mismo día en que jugaba la selección de Argentina.

A través de TikTok, se viralizó una serie de conversaciones en las que una chica le dice a su padre que la escuela había cambiado la fecha de entrega de diplomas por el día en que jugaba la selección de Argentina.

En las capturas de WhatsApp se lee que le usuaria @felichennales le dice a su padre que la ceremonia de entrega de diploma es a las 15:00 horas y ella quiere que él la acompañe en ese momento.

Lo que llamó la atención de los usuarios de Tik Tok fue la reacción del padre, quien aseguró que "ni en 1 millón de pesos voy" e incluso agregó "te pago el psicólogo, resolvelo ahí. No puedo ayudarte posta".

Buscaba juntar firmas para cambiar la fecha

El padre visiblemente enojado por la noticia comienza a reclamar en contra de las autoridades del colegio: "¿son pelotudos en ese colegio o qué?", cuestiona.

Ante la reacción de su padre, la chica sólo contesta que ella quiere que vaya a la acompañe en la ceremonia. El papá le dice que se organice con sus amigas para que sus padres le hablen y se arme una carta para protestar por la fecha de la entrega de diplomas.

Incluso le envía un audio diciendo "te amo hasta el infinito y más allá, me saco un riñón, te lo doy, pero no me pidas esto, no me pidas esto. Te lo pido, por favor". Y agregó que iría a hablar al colegio porque esa decisión sólo podría ser resultado de una persona a la que no le gusta el futbol. "¿Soy el único papá que le gusta el futbol? Todos los papás son pelotudos que hacen hockey, danza artística, ¿qué hacen?", cuestiona el padre.

Usuarios comparten experiencias

Mientras que algunos usuarios le han pedido a la chica que comparta el desenlace de la historia, otros compartieron sus experiencias con sus papás amantes del futbol: "yo nací el día que Argentina salió campeón en el 86, mi papá fue al otro día a conocerme porque fue a festejar".

"En el 2014 jugaba Argentina, tenía un acto, mi padrastro compró un celular con antena para ir a mi acto y ver el partido".

"Yo tuve mi cesárea el 26 de junio de 2018 Argentina-Nigería, yo estaba en quirófano y el padre en un bar viendo el partido".

Además otros cuestionaron que sea más importante el futbol que el diploma de su hija: "Me parece un montón que pongan como prioridad un partido que momentos importantes en la vida de uno".

