TikTok: Video capta el emotivo encuentro entre un padre y su hija luego de que ella diera a luz

HERMOSILLO, Sonora.- Cuando a los padres les toca ver a sus hijos convertirse en mamá o papá, sin duda es un momento de emociones y sentimientos a flor de piel.

Por ello, ahora una joven compartido un video en TikTok donde relató cómo su papá fue a visitarla al hospital justo después de que ella diera a luz.

Viral

En el clip compartido en la mencionada plataforma, Deborah graba el momento en el que esposo carga a su bebé recién nacida, junto a su mamá, pero un detalle que sorprendió a muchos es que el padre se mantenía a su costado sosteniendo su mano.

“Mis padres, por supuesto, fueron los primeros en visitarme”, dijo para después proseguir: “Me di cuenta de que mi padre estaba sentado a mi lado y luego simplemente me tomaba la mano”.

La mujer creyó que esto era algo inusual. “Y pensé, ‘Dios mío’, porque miré a mi esposo y mi esposo estaba sosteniendo a su hija y miré a mi papá, y él me estaba abrazando y pensé: ‘Este es un momento de cierre de círculo”.

Pese a que su hija recién había nacido, el padre no se separó de Deborah. “El hecho de que en ese momento él no estuviera preocupado por el bebé, simplemente estaba sentado a mi lado, me sentí tan cálida, como si fuera su pequeña”, comentó.

Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula más de 3 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios donde aseguran causó ternura en ellos.