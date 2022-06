TikTok: Tremendo festejo organizan familiares por el divorcio de una joven

Un video se hizo tendencia en TikTok por la temática del festejo, al empezar el clip se puede ver a una joven mostrando una fotografía donde se le ve sosteniendo su acta de divorcio: "Me divorcié", se lee en el y tal parece que pensó que a su familia le costaría asimilar esta decisión, pero evidentemente no fue así, ya que para celebrar el acontecimiento le preparó un "pachangón loco" al que acudieron familiares y amigos.



La recién divorciada de nombre Paulina Reynoso, quien decidió compartir su muy peculiar anécdota con los internautas ya que tras ir a firmar su divorcio regresó a su casa para encontrarse con una celebración que le había organizado su familia, en donde encontró una mesa de centro, llena de botanas y globos, con las palabras; "Mi primer divorcio", ante la cual no dudó un segundo en posar para la foto.

Aquí puedes ver el video



En esta nueva etapa en su vida, su familia optó por organizarle una mega fiesta, como si de un cumpleaños se tratara, y de esta manera impulsar a comenzar de nuevo con mucho ánimo y expectativas.



En el video se ve a la joven entrar a la casa de sus papás y encontrarse con la original decoración, así como con decenas de invitados, mismos que no solo llenaron el inmueble, sino también ocuparon la calle aledaña para poder formar parte de la celebración. Heraldo.