TikTok: Profesor chino se vuelve viral por hablar 7 idiomas en su primer día de clases

HERMOSILLO, Sonora.- Recientemente, se volvió viral en TikTok un profesor de origen chino quien sorprendió a sus alumnos y a los usuarios en internet al hablar al menos 7 idiomas.

Viral

Mediante la cuenta @kevinzhaoz, se puede observar que el maestro está en su primer día de clases, por lo que decide presentarse ante sus alumnos en 7 idiomas diferentes: español, japonés, tailandés, chino, inglés, portugués y coreano.

Aparentemente, el maestro fue grabado por uno de sus alumnos justo en el momento que daba cátedra sobre los idiomas que domina.

Como era de esperarse, el clip rápidamente se inundó de cientos de comentarios, donde los usuarios no dejaron de halagar al profesor por su increíble dominio de los idiomas.

"¿Quiero aprender chino, pero no sé por donde empezar", "y encima es guapo", "también hay clases virtuales para los que no son de lima?", "Parece que encontré mi motivación", "a veces me animo, luego me da miedo porque dicen que es muy díficil", son algunos de los comentarios que se leen.