TikTok: Perrito se vuelve viral tras mostrar sus habilidades para porterear

HERMOSILLO, Sonora.- En TikTok podemos encontrar cientos de videos divertidos que nos dejan con una sonrisa en el rostro por las imágenes tan peculiares que muestran.

Por ello, ahora se viralizó un clip donde un perrito se volvió sensación al mostrar sus habilidades para porterear.

Viral

Mediante la cuenta @hernanmatta07 se puede ver a un perrito llamado "Firu” observando atentamente la pelota y analizando cada movimiento del equipo rival, para posteriormente detener los disparos utilizando su hocico.

Este perrito se ha ganado el corazón de los amantes de las mascotas y de los deportistas, ya que su habilidad no ha pasado desapercibida por las diversas redes sociales.

Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula más de 11 millones de reproducciones y cientos de comentarios de usuarios que tomaron con humor la escena.

"Más vídeos del perro arquero, por favor", "no mano pensé q lo decían de broma q hay un perro arquero y cuando mire q las atrapa y sale jugando con su compañero eso ya es otro level", "No existe el perro arquero como no el perro arquero", "FIRU, el perro tapador", son algunos de los comentarios que se leen.