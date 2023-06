TikTok: Perrita roba un pollo y se lo lleva como regalo a su dueña

HERMOSILLO, Sonora.- Se volvió viral en TikTok una perrita que robó un pollo entero y se lo entregó como regalo a sus dueños.

“Quinoa” es muy conocida en la plataforma, pues la Golden Retriever tiene muchos videos que son publicados por su dueña y que muestran sus actividades diarias.

Viral

En un vídeo que se ha vuelto viral en redes sociales, Quinoa deposita un pollo entero en la entrada del patio de la casa. Mientras la perra exhibe orgullo por su regalo, su dueña la reprende con estas palabras: “¿Le has robado este pollo a alguien que estaba a punto de hacer un asado? No estropees el pollo, nos echarán del vecindario. ¿De quién has robado este pollo?”.

La perrita con una cara de vergüenza por lo que hizo no tuvo más remedio que agachar la cabeza y escuchar los regaños de su dueña.

Al final del video, la mujer recoge el pollo del suelo y se dirige hacia la entrada. En un siguiente vídeo, Camila, la dueña de Quinoa, menciona que no encontró al propietario del pollo y que no le queda más remedio que cocinarlo para sus animales y para ella.

El video, como era de esperarse, llamó la atención de los usuarios y acumula más de 42 mil ‘me gusta’ y cientos de comentarios de personas que les pareció divertida la escena.

“Mi vida, cocínale el pollo pobrecita", “quiso colaborar con la economía familiar” “ya quisiera que mi perro hubiera hecho eso por mí”, “se sintió mal la pobre”, son algunos de los comentarios que se leen.