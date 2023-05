TikTok: Pareja gasta todos sus ahorros en la compra de una casa y ¡encuentran algo sorprendente en su cocina!

REINO UNIDO.- Durante las últimas semanas, los desafíos del ascensor, la luna y la mariposa se han popularizado en TikTok. Sin embargo, estos no son los únicos videos que están en tendencia en este momento.

Recientemente, se ha vuelto viral en TikTok el caso de una pareja joven que decidió invertir todos sus ahorros en la compra de una casa. Sin embargo, se llevaron una sorpresa al comenzar a explorar los diferentes espacios de la vivienda.



Cuando la pareja compró una casa en Worcestershire, Reino Unido, no se imaginaron que en la cocina de la misma encontrarían un verdadero tesoro: la casa tenía un pozo de agua de 20 metros de profundidad.



La pareja estima que el pozo de agua data de 1897. Rápidamente buscaron un imán y comenzaron a ver qué había al final del pozo. El video de la pareja se ha llenado de miles de likes y de comentarios donde les aseguran que deberían hacer algo para conservar ese pozo de agua.



No, no, nunca me quedaría allí después de encontrar eso”, “Con todas las películas de terror que he visto, recomiendo cerrarlo permanentemente” y “Imagínese a todas las personas desaparecidas allí” fueron algunos de los comentarios que recibió la publicación.