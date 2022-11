TikTok: Para que su amigo no agarre lo que no es suyo, jóvenes llenan con cloro una botella de perfume

HERMOSILLO, Sonora.- Unos jóvenes decidieron jugarle una broma a un amigo suyo que, siempre tomaba las cosas sin permiso y eso les resultaba molesto.

Viral

En un video publicado por el usuario Gerardo Mv, identificado como @gerardomv5, explica que David, una amistad suya, se echa lociones caras para poder oler bien; sin embargo, lo hace sin avisar y sin pedirle permiso a quien compró la fragancia.

Por ello, Gerardo tomó una decisión drástica: llenó una botella de perfume con cloro y la dejó escondida en el baño para que, cuando David entrara, termine con la ropa decolorada.

Poco después, se ve a la víctima de la broma con una camiseta negra llena de manchas rojas. El hecho fue captado por sus amigos, quienes no podían dejar de reír.

Aparentemente, lo sucedido molestó a David, quien dijo: “Si no me querías dar perfume, me lo hubieras dicho. No necesitabas hacer esto. Si vas a estar de fijado me hubieras dicho”.

La broma se viralizó en TikTok y generó una gran cantidad de reacciones.