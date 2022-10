TikTok: "No me gusta trabajar" Joven llora y pide en redes que la mantengan

MÉXICO.- En la plataforma de TikTok puedes encontrar contenido muy variado y videos de personas hablando de superación, sin embargo hay otros que no son tan agradables.

Ahora se ha viralizado una usuaria que publico un video donde pide a sus seguidores que la mantenga pues asegura ella no vino al mundo a trabajar.

‘Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesita una solución, es muy difícil todo esto’, expresó la joven en el video.

La joven que lleva el cabello rosa, sudadera gris y está llorando de una forma desesperada, pidiéndole a las personas se solidaricen con ella.

El video como era de esperarse se viralizó y ya acumula más de 5 millones de reproducciones y cientos de comentarios en contra de su petición.

‘No puede ser que estas sean las nuevas generaciones’, ‘Espero que esto solo sea una broma y no estés hablando en serio’, ‘Yo creándome una cuenta para promocionar mi trabajo y esta mujer en dos segundo ya consiguió propuestas de ser mantenida’, fueron algunos de los comentarios en el video.

