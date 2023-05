TikTok: Niño se hace viral en su cumpleaños, y sorprende a todos con un pastelazo

HERMOSILLO, Sonora.- En las fiestas de cumpleaños hay varias cosas que no pueden faltar y una de ellas es el famoso pastel y la gran mordida.

Por ello, los videos en donde exponen momentos en que las personas son empujadas por familiares al pastel, siempre terminan siendo divertidas.

Viral

En el video viral de TikTok, un pequeño quien se encontraba en el momento justo de la mordida, se adelantó y sin previo aviso estampo su cara en el pastel que tenía enfrente, antes de que sus familiares hicieran de las suyas.

Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula más de 16 millones de reproducciones y cientos de comentarios de personas que tomaron con humor la escena.

"Yo de chiquita también hice eso", "Yo cuando no a dormido en todo el día", "Cuando no tengo amigos para que me empujen", "mi sueño", "se le desapareció la cara", son algunos de los comentarios que se leen.



