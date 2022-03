TikTok: Mujer se hace popular por su singulares cejas

La joven Sammie-Jo quien radica en Reino Unido se hizo muy popular en TikTok por recibir severas críticas y acoso por la forma de sus cejas.

La mujer ha recibido acoso de los haters que la critican por la forma que tienen sus cejas: ¿qué tienen? Resulta que la joven aparece en sus videos con unas cejas sumamente marcadas con delineador negro que forman dos bloques encima de sus ojos. Sus cejas tienen forma de un enorme rectángulo.

"Siento que la gente está condicionada socialmente para ser bella solo si forma parte de estos estándares y simplemente no estoy de acuerdo con ello y no me gusta". "Me gusta hacer una reivindicación y las cejas lo hacen para mí. Empezaron con un tamaño normal y fueron creciendo con el tiempo y me gusta tener un aspecto diferente. Sería genial que fueran las cejas más grandes de Gran Bretaña”, comentó a The Mirror.

agregó que entre los comentarios que ha recibido por aspecto de sus cejas es: "Que no debería ser madre y que van a llamar a los servicios sociales por mis cejas. En Internet se llega a extremos. Pueden llamar a los servicios sociales porque no tengo nada que ocultar. Mis cejas no determinan si soy una buena madre o no".