TikTok: Mujer se cae en la boda de su hermano, así reaccionaron los casados

HERMOSILLO, Sonora.- En TikTok podemos encontrar cientos de historias divertidas que nos dejan una sonrisa en el rostro por las peculiares escenas que muestran

Por ello, ahora se viralizó un clip que tiene locación en una boda donde una feliz pareja se encontraba en una iglesia, en plena ceremonia, cuando de pronto algo inesperado pasó.

Viral

Mediante la cuenta @jcortegaaa se puede apreciar el clip donde La pareja se encontraba sentada uno junto al otro, ya con el laso de bodas; llegó el momento de que su hermana menor se acercara para entregarle lo que parecían ser unas flores.

Una vez que lo hizo, al bajar unas cortas escaleras, tropezó y fue a dar al suelo.

Todos los presentes voltearon a ver a la chica y el novio al ver a su hermana en el suelo no podía aguantar la carcajada.

“Estuve, literalmente, lo que quedaba de misa intentando no cag*rme de la risa, pero lo logré. No saqué la carcajada y me aguanté porque Diosito estaba enfrente”, escribió.

Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula más de 4 millones de reproducciones y cientos de comentarios de usuarios sorprendidos por la escena.