TikTok: Mujer muestra las consecuencias de aplicarse bótox en el rostro durante 20 años

HERMOSILLO, Sonora.- Se volvió viral una enfermera en California, quien confesó lo que sucede si se deja de utilizar bótox luego de un largo tiempo.

Mediante la cuenta @nursebblay en TikTok publicó un video en donde asegura que se aplicó la sustancia en su rostro durante 20 años.

“¿Alguna vez te has preguntado cómo se ve una persona que ha estado usando bótox durante 20 años cuando deja de hacerlo?”, empezó diciendo.

Luego, la enfermera señaló su frente, mostrando el poco movimiento muscular que hay entre sus cejas y la parte superior de su cabeza.

“Dejé de utilizarlo en octubre, por lo que prácticamente se ha ido, pero notan que no tengo movimiento muscular porque no lo he usado en mucho tiempo”, explicó.

“Así que ahora básicamente estoy reconstruyendo mis músculos”, agregó Blay, asegurando que siente que el movimiento y las arrugas están comenzando a regresar, aunque aún le falta para recuperarse

El video de la enfermera superó las 490 mil reproducciones y varios usuarios expresaron su propia experiencia con el bótox.