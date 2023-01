TikTok: Mujer intenta cambiar una chamarra que compró hace 5 años y su indignación la vuelve viral

ESPAÑA.- Es común que al comprar prendas no siempre haya tiempo de usar los probadores, o incluso si se trata de dar un regalo que no resulta ser de la talla adecuada o de un color que favorezca a la persona... devolver la prenda es lo que se suele hacer en casos como estos, ya sea para cambiarla por otra o para recibir el dinero.

No obstante, hay ciertas reglas que las tiendas concretan para evitar mal entendidos o "trampas", fijando fechas límites para cambios y devoluciones una vez realizada la compra.

A través de las redes, una mujer se volvió viral precisamente por querer cambiar una chamarra que compró 5 años atrás, poco antes de que comenzara la pandemia por Covid-19.

La mujer compartió su indignación en TikTok y su video se comenzó a compartir rápidamente entre los usuarios de dicha red social.

Se trata de una mujer de España que asegura que compró una chamarra en la tienda "Salsa" y mostró que la misma se ha dañado en la zona de los hombros. La mujer dice que no usó la chamarra más de 2 veces porque se la compró antes de la pandemia.

No uso la bolsa colgada, ni he lavado la chamarra para que se dañe así. Debe ser una prenda defectuosa, pero me llama la atención que ‘Salsa’ no se haga cargo de esto y que no me la cambie por otra chamarra, por otra prenda o me haga una nota de cambio", dice la mujer en el video de TikTok.