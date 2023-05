TikTok: Mujer dice que sus padres la trajeron a la vida sin su consentimiento

CIUDAD DE MÉXICO - Un video impactante se ha vuelto viral en TikTok, en el cual una mujer valientemente comparte las razones por las que está considerando demandar a sus propios padres.

La indignación de la joven radica en el hecho de que fue concebida y nacida sin su consentimiento, lo que la ha llevado a tomar esta drástica medida como forma de protesta.

El video, publicado originalmente en la cuenta de TikTok @isatandstarted, ha generado una gran conmoción en las redes sociales. En él, la mujer explica detalladamente las motivaciones que la llevaron a tomar esta decisión tan polémica.

"Yo denuncié a mis padres por tenerme sin mi permiso, pero solo quiero aclarar un par de cosas. Mis padres, a quienes demande, ellos contribuyeron a concebirme y mi madre, quien me crio, me dio a luz… Y eso es por lo que los demandé, porque yo no consentí estar aquí. Yo no estaba al tanto de que iba a tener que crecer y obtener un trabajo para sostenerme. Y eso no lo consentí.