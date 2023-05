TikTok: Mujer descubre la infidelidad de su pareja ¡con otro hombre!

Ciudad de México.- Jahir Melchor, conocido en TikTok como @jahir.mel, grabó el momento en que una chica descubrió que su pareja le estaba siendo infiel con alguien en una camioneta.

La mujer no se quedó con los brazos cruzados y decidió enfrentar a su pareja en el lugar de los hechos. A gritos y rodeando el coche, les exigió que salieran. Finalmente, el hombre bajó e intentó evitar que la mujer abriera la puerta del vehículo para proteger a la persona que estaba dentro.

En el segundo video, la mujer se fue y regresó con un bate de béisbol para amenazar a su pareja y a la persona en el interior del automóvil.

En el último video, la supuesta amante salió del coche y trató de escapar, pero fue alcanzada por la mujer, quien le sacó una peluca al querer agarrarla del pelo y reveló que se trataba de un hombre. Este huyo corriendo por la calle, mientras que la mujer arrojo su peluca al suelo, sumamente furiosa.

Hasta el momento, no se sabe mucho más sobre las personas involucradas, pero la serie de clips se ha vuelto sumamente viral en redes sociales. El primero de ellos acumulo 5 millones de reproducciones, el segundo un millón y el tercero más de 800 mil.

A pesar de que muchos usuarios afirman que se trata de una broma y todo fue un divertido montaje, la mayoría de ellos lo ha tomado con humor y no deja de hacer comentarios al respecto.

"Solo están aquí los que les gusta el chisme", "Resultó ser Carlos y no Karla", "Si me la estaba creyendo :( hasta le iba a mandar a la chica las vibras de 'ten dignidad'", "Se puso mejor que la Rosa de Guadalupe", "me hicieron la noche" son algunas de las frases más destacadas.

Tal vez te interese: TikTok: Japoneses prueban dulces mexicanos por primera vez