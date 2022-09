TikTok: Mujer descubre a su novio con otra y le destroza el carro

MÉXICO.- Se volvió viral un video en TikTok donde una joven realiza una 'venganza' en contra de su exnovio luego de que lo encontraba con otra mujer.

El video originario de Tepic, Nayarit muestra como una mujer se encuentra en una calle lloviendo y con un objeto destroza un vehículo negro, al cual le rompe los focos, vidrios y daños en la carrocería.

Se puede ver el enojo de la chica al momento de sacar su furia y destrozar el auto de su ex pareja.

Muchos usuarios comentaban el video y afirmaban que les gustaría tener un del valor de la chica y hacer lo mismo con sus ex parejas.

Desde su publicación el video ya acumula más de 3.7 millones de reproducciones y cientos de comentarios.

"Me gustaría hacer lo mismo, pero, el carro lo compré yo", "Queremos saber si le pico las llantas también, no nos dejen con la incertidumbre","Me interesa saber sobre el producto que trae en la mano nomas para una tarea", "Tal vez no esté bien, pero desquito todo su coraje." Son algunos de los comentarios que se leen.