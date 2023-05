TikTok: Mujer arruina la fiesta de revelación de sexo del bebé de su hermana

HERMOSILLO, Sonora.- En los últimos años han ganado mucha popularidad las fiestas para revelar el sexo del bebé que está por llegar en las familias.

Por ello, en las redes sociales hemos visto miles de videos donde muestran la manera creativa en que los llevan a cabo; sin embargo, no siempre salen bien y ese fue el caso de una joven quien compartió su historia en TikTok.

Viral

Aparentemente, hermana de la novia, se adelantó a los novios y reveló por error el sexo del bebé, pasando por uno de los momentos más incómodos de su vida.

En el clip se puede apreciar como la familia está reunida para saber el sexo del bebé y la mujer en cuestión se adelanta y prendió la vela que pronto sacó humo azul.

“Llegó el momento y en el video decía ‘la espera se acabó’, apenas íbamos a la mitad del video y yo ya tenía eso prendido, miré y todavía no empezaba el conteo regresivo. Comencé a soplarle para intentar apagar, no hay poder humano para apagarla; me fui pal piso con el pasto para ver si eso servía y cuando comenzó a soltar el polvo azul, ya le dije a mi cuñado que pateara el balón. Nada salió como se tenía planeado, lo arruiné”, comentó.

La mujer mencionó que, aunque ese momento fue cuidadosamente planeado, nada pasó como debió, ya que el humo salió bastantes segundos antes, provocando miles de reproducciones en su video y cientos de comentarios.