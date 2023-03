TikTok: Madre soltera con 4 niños exige novio sin hijos y que la mantenga y se viraliza

HERMOSILLO, Sonora.- Algunas personas tienden a realizar una lista con diversos requisitos que debe tener una persona para entablar una relación amorosa con ellos.

Por ello, ahora se viralizó una madre de familia quien confesó lo que necesita tener un hombre para andar con ella.

Viral

Un usuario en Facebook reaccionó al breve video de la mujer y en nueve minutos se puede escuchar a la mujer decir que su pareja no debe tener hijos como primera instancia, pues ella aseguró tener dos.

“I’m sorry. Yo tengo 2 hijos y me vas a aceptar con mis dos bendiciones, pero yo a ti no te voy a aceptar tus bendiciones. Yo evito el estrés. Además, yo no voy a cuidar hijos ajenos”, explicó.

EL IMPARCIAL advierte que el siguiente contenido muestra las fuertes declaraciones y palabras no aptas para todo público, se recomienda discreción.



 

Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de un millón 800 mil reproducciones en la mencionada red sociales y cientos de comentarios de personas con distintas posturas sobre dichos testimonios.



Te puede interesar: ¿Cómo lo hizo? Joven logra llevarse pantalla en monociclo