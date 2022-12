TikTok: Madre alimenta a su hijo "como si fuera un pollo" y es criticada en redes

ESTADOS UNIDOS.- Una joven madre ha sido duramente criticada después de compartir un video de ella alimentando a su bebé "como si fuera un pollo": arrojando bocadillos al suelo.

Al publicar el video en TikTok, la madre estadounidense explicó que usa este controvertido método de alimentación y entretenimiento para el niño cuando ella se siente enferma, ya que de esa manera mantiene entretenido al pequeño.

Oye bebé, come los bocadillos", le susurró a su hijo pequeño mientras rodaba por el suelo. "Le encanta", dijo, rociando más sobre la alfombra.

El video se volvió viral y le valió a la madre millones de me gusta, pero, como era de esperarse, no todos estaban de acuerdo, menciona el Daily Mail.

"Literalmente está alimentando a su bebé de la jodida tierra. [...] No seas mamá si no puedes cuidarlo", dijo una mujer. "Los pisos albergan bacterias peligrosas, por lo que realmente necesita una alfombra adecuada para hacer esto, no sólo su alfombra sucia", dijo otra.

Te puede interesar: VIDEO: Captan a joven llevando una gallina en su mochila

Modo supervivencia

La madre llamó a este método "modo de supervivencia", a lo que otras madres no tardaron en respaldarla.

Estos comentarios muestran cuántas personas nunca han estado enfermas y se han quedado solas para cuidar a sus hijos", dijo una mujer. "Es una excelente manera de mantenerlo móvil y ocupado", agregó una segunda.

Mientras que una tercera bromeó: "Es un bebé criado en libertad y alimentado con pasto".

Por otro lado, también se hicieron notar aquellas madres que aseguran verse en situaciones similares de vez en cuando y aun así logran hacer las cosas a la perfección, sin verse en la necesidad de recurrir a estos "métodos de supervivencia". A ellas, comentarios de distintas usuarias de la red social, les dedicaron una felicitación, pero pidieron (algunas amablemente) que no se metieran en maternidades ajenas, pues "no todas las madres pueden gozar de ciertas 'ventajas'".

Te puede interesar: VIDEO: Niña descubre su sombra por primera vez y se lleva gran susto