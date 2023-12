TikTok: Joven ucraniana se queja de la falta de calefacción ante el frío en México

HERMOSILLO, SON.- En la temporada de diciembre, las bajas temperaturas han sorprendido a una joven ucraniana residente en la Ciudad de México, quien compartió su experiencia en un video que se volvió viral en redes sociales.

La joven, cuya identidad no ha sido revelada, expresó su asombro ante la ausencia de sistemas de calefacción en los hogares mexicanos, algo que considera esencial para combatir el frío invernal.

"Estoy segura de que nadie me advirtió lo frío que puede ponerse Ciudad de México durante el invierno. Aparentemente viví en una incubadora todo el tiempo, porque tener calefacción aquí es como tener derecho a un estilo de vida lujoso. Nunca me he enfrentado a un frío como este antes de mudarme aquí", manifestó en el video.