TikTok: Joven se tatúa la fecha de nacimiento de sus padres y su reacción no fue la esperada

HERMOSILLO, SON.- Una joven compartió en TikTok el momento en que reveló a sus padres su nuevo tatuaje, esperando una reacción emocionada. Sin embargo, la sorpresa no salió como esperaba.

La joven, con ilusión, exhibió a sus padres el tatuaje de la fecha de su nacimiento, dedicado a ellos.

A pesar de la sonrisa radiante de la joven, sus padres reaccionaron con gestos de desaprobación y sorpresa, tapándose el rostro y mostrando claramente su incomodidad.

Así reaccionaron unos padres al ver el tatuaje que su hija se hizo

En su cuenta de TikTok, la joven describió: "Me tatué la fecha de nacimiento de mis papás pensando que se iban a emocionar". A pesar de sus expectativas, sus padres no mostraron entusiasmo.

Aunque ninguno de los padres pronunció palabra alguna, sus gestos no verbales dejaron en claro su desaprobación. La joven, tratando de cambiar la situación, expresó: "No me dijeron que lindo".

El padre fue el primero en retirarse de la habitación, mientras que la madre intentó tomar la situación con un poco de humor, mostrando una sonrisa a pesar de su evidente incomodidad.