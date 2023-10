TikTok: Joven se queja del divorcio de sus padres y desata burlas "me arruinaron la vida"

HERMOSILLO, Sonora.- Sin duda alguna un divorcio puede dejar secuelas en los hijos y son momentos donde deben de ser fuertes y adaptarse a su nueva vida.

Tal es el caso de una joven quien mostró en TikTok su “sufrimiento” al pasar por la separación de sus padres.

Mediante un video, la joven se quejó del divorcio de sus padres debido a que ahora “tiene que viajar” con una maleta por la ciudad para poder estar unos días con cada quien. Esto provocó burlas contra la joven catalana en redes sociales, al considerar sus quejas como ridículas.

Soy una pobre nómada que, en vez de llevar espadas y bolsas llenas de pieles de ñus para sobrevivir, llevo una maleta. Aquí llevo toda mi vida, la gente pensará: '¡Ay, qué guay esta chica que se va de viaje!'. No cariño, me voy a casa de dos personas que no se supieron poner de acuerdo y me han condenado de por vida a estar maleta arriba, maleta abajo", dijo.