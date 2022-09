TikTok: Joven presume que se metió debajo de la mesa para conseguir novio y lo logró

MÉXICO.- Muchos jóvenes suelen creer en horóscopos y rituales para lograr objetivos; sin embargo, no está comprobado que es un método 100% eficaz.

Por ello, un caso causo revuelo en redes sociales, pues una joven presumió que un ritual le funciono a la perfección a la hora de conseguir pareja.

Viral

Fue a través de un video en TikTok donde se dio a conocer el peculiar caso, pues la joven se metió debajo de la mesa para encontrar el amor de su vida.

Pues aseguran que meterse abajo de la mesa en año nuevo es un ritual para conseguir amor.

Seis meses después del ritual, supuestamente la joven encontró el amor con un chico que hasta le llevo serenata y le propuso ser su novia.

“Nosotros burlándonos de la Yoi(nombre de la chica) por meterse debajo de la mesa. Seis meses después”, escribió Rosa -amiga de la joven que halló el amor gracias a su ritual.

El video, como era de esperarse, se viralizó y ya cuenta con más de 1 millón de reproducciones.

"A mí aún no me ha funcionado, pero seguiremos informando", "yo lo hice en el 2020 y en el 2021 me embaracé ��, pero soy mamá soltera, y se los juro que el amor de tu vida viene en formas diferentes", "el secreto es que debe de ser de madera la mesa para que funcione" son algunos de los comentarios que se leen.