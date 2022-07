TikTok: Joven comparte el ingenioso truco que aplicó para saber si le gustaba a un compañero de viaje

ESTADOS UNIDOS.- Se hizo viral una joven llamada Ellie Bratt que uso su cuenta en Tiktok para confesarle a sus seguidores un ingenioso truco que usa con el fin de saber si le gustas a tu compañero de viaje.

Viral

Resulta que un día la chica decidió tomar el tren para regresar a su casa desde el trabajo. Es en ese transporte público donde vio a un hombre que le impactó debido a su belleza. Dicho sujeto optó por sentarse justo a su lado.

“En el Reino Unido, no nos hablamos aquí, no podemos, simplemente no podemos hacer eso. Entonces, pensé: ‘¿Cómo puedo llamar su atención? ¿Cómo puedo saber si le gusto? ¿Qué hago?’”, contó

La joven tomó su celular y abrió la aplicación de Instagram y fue a su perfil, después apuntó sutilmente la pantalla del aparato en dirección a la vista del joven, con la esperanza de que esté la observara.

El hombre se baja en su parada y después confeso que recibió un pitido en su teléfono y era que el chico la había empezado a seguir.

“No puedo creer que esto haya funcionado y pensé: ‘¡Dios mío! ¿Qué genia soy? ¿Por qué nunca había hecho eso antes?’”, agregó. La mujer estaba muy contenta por lo que había pasado. “¡Entonces, ahí lo tienen! Chicos, chicas, si un chico atractivo viene y se sienta a su lado, simplemente abran su Instagram. ¡Si te sigue, le gustas!”, comentó.

En la sección de comentarios de la publicación realizada en TikTok, la chica informó que eventualmente logró tener una cita con el hombre. Pero eso no es todo, pues en otro video, reveló que el sujeto le propuso viajar a Italia.

No cabe duda que este truco puede funcionar para que el chico o chica que te interesa, te busque en sus redes y muchos comentarios de gente que lo pondrían a prueba.