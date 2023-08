TikTok: Joven afirma ser hijo de 'Chespirito'

Hermosillo, Sonora. – En las últimas horas, ha circulado un video compartido en la plataforma TikTok en el que un joven autodenominado José María Gómez asegura ser el hijo del icónico comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños, conocido mundialmente como "Chespirito".

El video, que ha acumulado más de seis millones de vistas hasta el 28 de agosto, muestra a José María Gómez explicando detalles sorprendentes sobre su supuesta conexión con el legendario creador de "El Chavo del Ocho" y "El Chapulín Colorado".

En el video viral, José María Gómez declara que su madre fue masajista de "Chespirito" en 1999 y afirma que la relación entre ellos resultó en su nacimiento.

Además, señala que Roberto Gómez Bolaños le habría otorgado una pensión que habría sido interrumpida por la esposa del fallecido comediante, Florinda Meza. Usuarios en redes crearon un debate ante la veracidad de las palabras del joven.

"El señor Roberto me dio su apellido y me mantuvo hasta el día de su muerte. Soy el menor de todos sus hijos, no sé cuántos haya tenido, pero el señor era multimillonario y podía mantenernos a todos", afirmó.