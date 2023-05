TikTok: Joven 'Abre puertas' revela cuánto gana diariamente afuera de un Oxxo

HERMOSILLO, Sonora.- Cuando las personas van a los centros comerciales es muy común ver personas que su trabajo es abrir las puertas a los clientes que entran y salen.

Por ello, un usuario en TikTok se dispuso a documentar cuanto es lo que gana una persona que ‘abre puertas’ afuera de un Oxxo.

Viral

Al principio el joven confesó que depende la zona en la que se encuentre ubicado el Oxxo, sin embargo, las propinas siguen siendo igual de buenas, pues llega a ganar desde 250 hasta 800 pesos diariamente.

“Depende del Oxxo, he estado en otros y varía. 200, 300 varos (pesos)”, dijo al hablar de otras sucursales en las que considera que no obtiene ganancias tan jugosas.

Menciona que su ‘trabajo’ también debe planearse, pues ya tiene establecidas las horas en las que tiene que llegar para que “no le pegue el sol”

“De 7 de la mañana a 1 de la tarde, 250 (pesos). Si no quiero que me pegue el sol, me pongo a las 4 pa 8, otros 250, son 500. Pero si me aferró de las 7 de la mañana a 8 o 9 de la noche se mete unos 800, 700 varos, libres, ya con comida y refresco aparte”, comentó.

Para finalizar comentó que estaría ganando de manera semanal aproximadamente 4 mil 500 pesos. Esta cifra dejó completamente a todos los usuarios quienes bromeaban diciendo que dejarían su trabajo para irse a abrir puertas afuera de los Oxxo.

El video acumula más de 2.1 millones de reproducciones y cientos de comentarios.