TikTok: Japoneses prueban dulces mexicanos por primera vez

Hermosillo, Sonora. - Carlos Islas, mejor conocido como Islas Vlogs, es un tiktoker mexicano dedicado a crear contenido humorístico. Realiza entrevistas, retos virales, búsqueda de talentos y también comparte sus experiencias mientras viaja por el mundo. Empezó en el año 2011 en YouTube y actualmente ya cuenta con más de 3 millones de suscriptores. También incursionó en el mundo empresarial al emprender el negocio llamado "Palmera Store MX", una marca de lentes de sol juveniles.

Recientemente, el conocido influencer y empresario se trasladó a la ciudad de Tokio desde donde compartió nuevas fotografías y videos. También realizó varias dinámicas con los residentes locales, retándolos a probar algunos dulces mexicanos. En particular, aquellos pertenecientes a la marca "De la Rosa", la cual es conocida por fabricar dulces como el mazapán y el pulparindo. En el video se puede observar a un grupo de jóvenes acompañando al influencer mientras presenta los dulces típicos.

El primer dulce elegido fue el mazapán, el cual uno de los ciudadanos decidió comerse de un solo bocado. Inmediatamente, empezó a atragantarse y tuvo que beber agua para pasar el bocado. Posteriormente, otro muchacho se animó a probar un pulparindo y lo mordió varias veces a pesar de sus muecas y arcadas. Islas lo animó a terminar el dulce a cambio de un pago de 3 mil yenes. El japonés aceptó el desafío y logró terminarlo, aunque también tuvo que beber agua para mitigar el sabor picante que dejó en su boca.

El video se volvió viral y ya alcanzó 2 millones de reproducciones, más de 200 mil “me gusta” y un sinfín de comentarios, donde los usuarios de la red social han compartido varias burlas al respecto.

Mazapán queda prohibido y es catalogado como un arma biológica en Japón", "El primero le entró con singular alegría al mazapán... así no se come, casi se ahogaba", "Si les pica el pulparindo imaginen las Takis, flaming hot, etc." son algunos de sus comentarios.