TikTok: El truco que aplica un joven para ‘librarse’ de los limpiaparabrisas

MÉXICO.- Las personas que manejan seguro alguna vez, mientras esperaban el semáforo, un limpiaparabrisas se acercó a su vehículo con la intención de limpiar a cambio a cambio de una propina.

El detalle con esto es que muchas veces ellos comienzan el aseo sin que uno esté de acuerdo, por lo que termina siendo incómodo.

Viral

Dicho ello, Max Ortiz, un joven de México, dio a conocer en su cuenta de TikTok el truco que aplica para ‘librarse’ de esas personas.

"Te voy a enseñar una táctica infalible para que no les tengas que dar dinero a los limpiaparabrisas nunca más”, comenzó diciendo el chico en su video.

“¿Te ha pasado que te echan agua sin que se los pidas, no te da tiempo de decirles que no y ahora estás obligado a darles dinero?”, preguntó después Max. “Lo único que tienes que hacer cuando se vayan acercando es accionar el botón de los limpiaparabrisas y ya con eso se van a ir. No te van a decir nada”, comentó.

“A mí me funciona siempre”, sostuvo el joven en su video, el cual generó opiniones de todo tipo pues unos aseguran que el truco le ha servido y otros que no les funcionó.