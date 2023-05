TikTok: El curioso caso del niño que hablaba con la pared y descubrieron a su amiga del otro lado

Hermosillo, Sonora.- Los niños pequeños atraviesan una etapa en la que están descubriendo el mundo. Muchas veces, debido a su gran curiosidad, ingenuidad y capacidad de asombro, protagonizan momentos conmovedores o incluso divertidos. En la plataforma de TikTok abundan videos como el de aquella niña que agradeció a 'Diosito' por inventar los 'taquitos', o la niña que luchó contra una Alexa para que reprodujera su canción favorita, entre otros. Sin embargo, hay ocasiones en las que esa actitud de los niños resulta aterradora, como los casos en los que relatan hablar o jugar con cosas que no están ahí.

Recientemente, una mujer llamada Marisol Rodríguez causó sensación en las redes sociales al compartir un video en el que se muestra a su hijo sentado frente a una pared del patio, aparentemente hablando solo.

Me preguntaba por qué siempre está ahí hablando solo", escribió la madre sobre el video. En las imágenes se ve al niño sentado de espaldas, mirando hacia un muro de adobe. Según su madre, esta actitud solía ser frecuente.

Lejos de ser una situación paranormal o aterradora, como se podría pensar en un principio, Marisol descubrió que su hijo no hablaba solo. La pared tenía un agujero desde el cual se podía ver a otra niña que vivía en la casa vecina. Ambos se habían hecho amigos y jugaban de esta manera.

El video compartido desde la cuenta de "@marisolur123" ha acumulado más de 14 millones de reproducciones y miles de comentarios. Algunos usuarios han compartido anécdotas similares, mientras que otros han hecho bromas tenebrosas al respecto.

Así yo de niña con un amiguito, me pasaba dulces y platicábamos, 17 años después nos casamos jajaja lo amo tanto siempre platicamos de eso”, “En mi infancia así platicaba con mi vecina y hasta me alcanzaba frituras. Compartimos mucho ambas”, “Se imaginan que la mamá vaya a preguntar por la niñita de al lado y que los vecinos digan: aquí no vive ninguna niña”