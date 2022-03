TikTok: Cumple apuesta y va en bikini a comprar cerveza

Un nuevo video se hizo popular en TikTok, ya que en la cuenta de una joven se ve como cumple una apuesta y se baja de un carro en un bikini de color azul para meterse a una tienda y adquirir unas cervezas.

La grabación de la chica identificada como Vanessa Ochoa contabiliza más de 830 mil reproducciones y tiene cerca de 50 mil me gusta desde su publicación.

Quien se encarga de grabar el momento es un amigo quien le dice: “La típica miss indisciplinada.. te voy a bajar puntos”, acto seguido Vanessa sale del carro mientras lleva puesto un bikini de color azul rey y su cubrebocas al tiempo que corre hacia dentro de la tienda.

Posteriormente, el joven que graba a la mujer se dirige a la puerta para abrirla y dar el paso a Vanessa quien lleva cargando con ambos brazos tres envases grandes de cerveza. Orgullosa por su logro, la mujer se dirige contenta a su automóvil para celebrar que cumplió con su reto.

Algunos de los comentarios del video publicado, dicen a Vanessa que estando cerca de una playa su reto no vale; no obstante, la mujer asegura estar en el pueblo mágico de Cosalá en Sinaloa donde no hay ninguna playa.