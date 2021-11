TikTok: Clienta se queja de que su sopa estaba caliente y se la arroja a una cajera

En Texas el Departamento de Policía ha anunciado que está investigando el caso de una mujer que le tiró sopa caliente a la cara a una cajera de un establecimiento, publica KWTX.

La clienta, que todavía no ha sido identificada, llamó al lugar para quejarse de que la sopa que había ordenado estaba tan caliente que la tapa de plástico se había derretido. En un video de TikTok, la empleada del restaurante detalló que se había disculpado con la mujer y le había ofrecido un reembolso.

https://www.tiktok.com/@section_8_/video/7028262322174971142?sender_device=pc&sender_web_id=6964818845722805765&is_from_webapp=v1&is_copy_url=0

Sin embargo, la clienta no hacía más que seguir gritando e insultando a la empleada, por lo que la chica decidió colgar el teléfono. Poco tiempo después, la mujer volvió al lugar con la sopa y, tras un altercado verbal, se la arrojó a la cajera, lo que puede verse en las imágenes tomadas por las cámaras de seguridad.

De acuerdo con la empleada, la sopa ya no estaba tan caliente como cuando la sirvieron, pero le afectaron las especias que contenía el plato. "Me ardían los ojos, me sangraba la nariz, me dolió mucho", dijo la chica en su segundo video de TikTok.

Tras el accidente, la trabajadora procedió a llamar a la policía que llegó después de que la mujer se marchara. Según informaron las autoridades, se le ha prohibido la entrada al establecimiento y hay cargos pendientes contra la clienta.