TikTok: Captan carroza fúnebre con "fiesta incluida"

HERMOSILLO, Sonora.- Sin duda alguna la muerte es algo de lo que muchos no quieren hablar, pues suele ser muy doloroso perder a las personas que quieres y dejar este mundo.

Sin embargo, ahora se viralizó un video en TikTok donde dejo ver que algunas personas prefieren tomarse la vida más alegre y despedir a los seres queridos con fiesta, pues así eran en vida.

Viral

Mediante la cuenta @elsherick se compartió un video en donde se observa a una carroza fúnebre algo fuera de lo normal.

En el video se podía apreciar a la carroza de color blanco transportando un ataúd. Hasta este punto nada extraño, sin embargo, en el video se podía ver que en el interior tenía luces como si estas simularan el ambiente de un centro nocturno.

El usuario además decidió subir el video con la canción 'Believe' de fondo y la en la descripción poner "así me quiero ir, si no nada".

Como era de esperarse, el video rápidamente llamó la atención de los usuarios y acumula más de 1 millón de reproducciones y cientos de comentarios