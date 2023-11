TikTok | Hombre desahuciado pide que adopten a su perrito

Perú.- A lo largo de la historia, los perros han sido reconocidos como los compañeros más leales e incondicionales del ser humano. Un ejemplo reciente de esta lealtad se hizo viral con la historia de un perrito que permaneció al lado de su dueño en el hospital mientras este luchaba contra complicaciones de salud derivadas de una enfermedad aparentemente terminal.

En una serie de videos compartidos por la cuenta @normaecha, se reveló la historia de un hombre peruano que recibió un desalentador diagnóstico médico y, ante esta situación, decidió transmitir un mensaje a la comunidad digital: "Adopten a mi perrito".

En ese momento, la principal preocupación del hombre no eran sus propias dolencias, sino asegurarse de que su amado perrito encontrara un hogar cuando él ya no estuviera.

Que se lo lleve una persona que lo quiera, que le de su comidita", declaró.

Las autoridades del hospital donde el señor estaba internado permitieron que Firulais, nombre del perrito, permaneciera junto a su dueño en todo momento. Incluso, lo dejaron acompañar al paciente hasta una sala de tomografías.

La mujer, conmovida por la situación, grabó el mensaje del señor y breves videos de Firulais en la habitación del hospital. Como era de esperar, la historia conmovió a varios internautas, quienes expresaron su deseo de adoptar a Firulais. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado y triste.

El día de ayer, cuando regresé al hospital, me di con la noticia de que el dueño de Firulais había escapado, pero Firu, gracias a Dios, permaneció en el centro de salud. Atiné a llevarlo a un centro de atención por lo triste y decaído que estaba el peludito (...) decidí no abandonarlo, así que a día de hoy decidí adoptarlo".

En la plataforma, numerosos usuarios expresaron su simpatía y aplaudieron la generosa actitud de la mujer al brindar cuidado al perrito durante este difícil proceso.

“Firu nunca lo abandonó”. “El perrito no abandono a su dueño desahuciado pero el señor si lo abandonó, ahí la diferencia”, “Por qué me hacen llorar con estos videos”. “El amor más limpio y fiel, siempre lo he dicho. Ellos nunca nos van a traicionar”, dijeron algunos.

Con información de Infobae México.

Tal vez te interese: VIDEO: Nieto desaloja a sus propios abuelos de su hogar