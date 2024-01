Tik Tok: Filtran videos íntimos de Millos 999 y el tiktoker rompe el silencio con sus seguidores

CIUDAD DE MÉXICO.- En medio de la vorágine digital, el reconocido tiktoker Millos 999 se ha visto envuelto en una polémica que ha sacudido las redes sociales.

La filtración de videos íntimos ha desatado la indignación de sus seguidores, quienes claman por la aplicación de la "Ley Olimpia" como un escudo protector para la privacidad del creador de contenido mexicano.

Este video no es para ganar nada (no me tienes que likear, comentar ni seguir) solo estoy siendo directo porque mis segudores se lo merecen. Nos vemos en un futuro 999".